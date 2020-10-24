Огромен материальный ущерб в результате обстрела Степанакерта Азербайджаном. Использовался СМЕРЧ

Большой материальный ущерб нанесен в результате ракетного обстрела Степанакерта Азербайджаном. Пострадали частные дома, автомобили, объекты хозяйственного и бытового значения. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха, представив кадры из Степанакерта, который вчера вечером подвергся ракетному обстрелу.

«Вражеские ВС применили установку «Смерч» в обстреле мирного населения», - сказали в ГСЧС Арцаха.

Как передает корреспондент Арменпресс, саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха обезвреживают неразорвавшиеся бомбы, собирают их и взрывают в безопасном месте. Из-за этого взрыва и был звук, услышанный в Степанакерте 24 октября.