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В Арцахе есть без вести пропавшие гражданские лица — ЗПЧ Арцаха

В Арцахе есть без вести пропавшие гражданские лица — ЗПЧ Арцаха

В населенных пунктах Арцаха без вести пропали мирные жители. Высок риск того, что они погибли в результате действий азербайджанской стороны.

Как  передает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян.

«На сегодняшний день мы зарегистрировали не менее 37 жертв и не менее 118 раненых среди гражданского населения. Один из раненых был зарегистрирован ночью в результате ракетного обстрела азербайджанцами села Аветараноц», - сказал Бегларян.

Относительно материального ущерба  он отметил, что по предварительному анализу повреждено или полностью разрушено около 10 500 частных объектов недвижимости - квартиры, дома, магазины и т.д. Повреждены или разрушены более 1500 объектов инфраструктуры, а также общественные и производственные объекты. Повреждено более 1100 единиц движимого имущества, в частности, автомобиль.

Защитник прав человека отметил, что эти цифры являются приблизительными и требуют уточнения. Из-за огромного объема ущерба, а  также ввиду продолжающихся боевых действий, пока невозможно предоставить точные данные.

«Есть некоторые предварительные данные о гибели  мирных жителей, особенно в населенных пунктах, куда вошли азербайджанские диверсионные группы, но в связи с продолжением боевых действий дать окончательные данные невозможно. Тем не  менее, принимая во внимание и случай в Гадруте - убийство двух мирных жителей, видео о котором было опубликовано в азербайджанских социальных сетях, существует высокий риск, что могут быть и другие случаи, поскольку, по нашей информации, в этих населенных пунктах мирные жители пропадают без вести», - сказал омбудсмен.  

Он отметил, что, учитывая почерк Азербайджана, который очевиден на основании множества доказательств и который используется и Вооруженными силами Азербайджана, довольно высок риск того, что эти мирные жители были убиты, даже подвергнуты пыткам,  совершен и ряд других военных преступлений.

 

Анна Григорян


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