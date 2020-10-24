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Основную часть нашей группы составляли не азербайджанцы — рассказ  азербайджанского военнопленного

Основную часть нашей группы составляли не азербайджанцы — рассказ  азербайджанского военнопленного

Нураддин Ёлчиев  Бахтияроглу из села  Марзилли Евлахского района  Азербайджана, военнопленный, который уже около 20 дней лечится в больнице в Арцахе, рассказывает, что большинство из их группы не были азербайджанцы.

Как  передает Арменпресс, Бахтияроглу сказал, что их отправили на захват села Талыш, а там произошли ожесточенные бои.

«Я был ранен в перестрелке, многие также были ранены. Я не чувствовал своих ног и рук. Я попросил  помощи у солдат и командиров, но с поля боя меня не уносили. Я почти никого не знал. Большинство членов нашей группы были не азербайджанцы, они говорили на другом языке», - сказал азербайджанский военнопленный.

По его словам, сутки он пробыл в ущелье, после чего пришли армянские солдаты, которые  и отвезли его к месту расположения, потом на машине скорой помощи он был доставлен в больницу.

«На меня никакого давления не оказывали, ко мне относятся хорошо. В больнице я  уже  около 20 дней, первые дни у  меня были боли, но сейчас выздоравливаю - благодаря врачам. Врачи и персонал  относятся хорошо. И еда  очень нравится», - сказал Нураддин Ёлчиев Бахтияроглу.

Несколько дней назад другой военнопленный, Эмин Бахшалин Джахироглу, рассказал, как военные специалисты из Турции руководят военной агрессией Азербайджана против Арцаха.

 

 

Лилит Демурян


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