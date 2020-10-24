Боррель и Помпео призвали внешние стороны воздержаться от опасных действий в зоне НК

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, призвав внешние стороны воздержаться от опасных действий. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам разговора.

"Оба руководителя также оценили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и призвали к немедленному прекращению боевых действий и соблюдению согласованного режима прекращения огня. Они призвали стороны безотлагательно возобновить содержательные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Эти два принципа призывают всех действующих лиц, включая внешние стороны, воздерживаться от действий, которые могут увеличить риски для региона", - отмечается в нем.