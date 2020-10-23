Армия обороны очень скоро нанесет ответный удар, пощады не будет: Ваграм Погосян

Армия обороны Арцаха очень скоро нанесет ответ вооруженным силам Азербайджана на очередной обстрел Степанакерта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«Степанакерт снова подвергся вражескому обстрелу. Армия обороны очень скоро нанесет ответный удар. Мы давно предупреждали. Пощады не будет», - написал Погосян.

Вооруженные силы Азербайджана нанесли около 8 ракетных ударов по столице Арцаха. Были нанесены удары по жилым районам города. Информации о пострадавших пока нет.