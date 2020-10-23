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Трамп заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Карабаху

Трамп заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Карабаху

Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Нагорному Карабаху.

"Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет", - сказал Трамп журналистам.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, на вопрос, общался ли он с лидерами Армении или Азербайджана, Трамп ответил: "Не хочу говорить".

"Посмотрим, что будет. Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс", - добавил Трамп.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана 23 октября в Вашингтоне провели отдельные встречи с госсекретарем США Майком Помпео.


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