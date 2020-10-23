Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Нагорному Карабаху.

"Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет", - сказал Трамп журналистам.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, на вопрос, общался ли он с лидерами Армении или Азербайджана, Трамп ответил: "Не хочу говорить".

"Посмотрим, что будет. Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс", - добавил Трамп.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана 23 октября в Вашингтоне провели отдельные встречи с госсекретарем США Майком Помпео.