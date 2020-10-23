США расширили список санкций по радикальному шиитскому движению в Ливане "Хезболлах" и Ирану, объявило в четверг министерство финансов США.

В числе прочих в список попал посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всего в списке два гражданина Ливана, один иракец и три организации, включая "Международное объединение виртуальных СМИ" и "Исламское объединение радио и телевидения" - их США подозревают в сотрудничестве с иранским Корпусом стражей исламской революции.

"Иранский режим атакует избирательный процесс в США, открыто пытаясь посеять рознь среди голосующего населения путем распространения дезинформации онлайн", - говорится в заявлении минфина.

"Властные структуры Ирана, маскируясь под новостные организации или СМИ, атакуют США с целью подорвать демократический процесс в США", - добавил минфин.

Иран отрицает обвинения США во вмешательстве в выборы.

В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что попавший под санкции Масджеди является не только дипломатом, но и генералом КСИР, который США считают террористической организацией. По его словам, Масджеди на протяжении ряда лет координировал деятельность КСИР в Ираке, включая обучение иракского ополчения и проведение обширных финансовых операций.

Помпео также заявил, что попавшие в список представители "Хезболлах" Набиль Каук и Хасан аль-Багдади входили в руководство движения, которое США считают террористическим.