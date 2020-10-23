Власти Азербайджана официально подтвердили гибель национального героя страны Шукюра Гамидова

На сайте президента Азербайджана дано официальное подтверждение известии о гибели национального героя страны полковника Шукюра Гамидова. Как сообщает «Арменпресс», на сайте президента Азербайджана размещено сообщение о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев звонил отцу Шукюра Гамидова, чтобы выразить соболезнования.

Шукюр Гамидов был убит в ходе боевых действий в районе Кашатага (Кубатлу). Об этом 22 октября сообщили азербайджанские СМИ.

За военные действия в апрельских боях 2016 года Шукюр Гамидов был удостоен звания Национального героя Азербайджана. В то время он был командиром 706-й бригады 2-го корпуса Вооруженных сил Азербайджана.