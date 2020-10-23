Иран, в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, усилил охрану своих границ

Иранские военные службы в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха усилили пограничную охрану. Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на “РИА Новости”, об этом 23 октября заявил представитель вооруженных сил страны генерал Аболфаз Шекарчи.

Он сослался на обстрел иранской территории из зоны конфликта, посоветовав сторонам не переходить красные линии Ирана, решать свои проблемы путем диалога, иначе Иран не потерпит.

1 октября на территорию Ирана попали 5 артиллерийских снарядов Вооруженных сил Азербайджана, 2 из которых попали в жилой дом. Пострадал 6-летний ребенок. 22 октября Азербайджан открыл огонь по домам в приграничных районах Ирана.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.