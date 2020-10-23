В Турции армяне оказались под мишенью ненависти и угроз: Гаро Пайлан - один из них

В Турции на фоне военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха и Армении, в отношении армян звучат слова ненависти и угроз.

Депутат - армянин Национального собрания Турции Гаро Пайлан в интервью турецкой газете “Дувар” подчеркнул, что правящая партия Турции “Справедливость и развитие” создала в стране “обычную атмосферу ненависти”.

Как передает «Арменпресс», корреспондент газеты отметил, что Гаро Пайлан видимо является сторонником прекращения огня и призыва Турции к миру. Пайлан отметил, что в Турции живут разные люди, имеющие разные веры и разные убеждения. “Однако нынешняя администрация, к сожалению, продолжает вести свою националистическую, расистскую и религиозную политику”, - отметил Пайлан.

Правительство Турции в войне против Арцаха поддерживает Азербайджан, и армяне Турции оказались под мишенью ненависти и угроз. “В такой атмосфере содействия Турции Азербайджану и слов ненависти, направленных на армян, как говорил наш любимый Грант Динк, мы начинаем чувствововать беспокойство голубя. К сожалению, в эти дни мы переживаем самую глубокую обеспокоенность голубя”, - сказал Пайлан, ссылаясь на символическую часть последней статьи, написанной Динком до его убийства. Пайлан заметил, что в результате войны страдают и мучаются мирные жители, и он решение вопроса видит лишь за столом мирных переговоров.