Если насилие будет продолжено, мы готовы признать Арцах

Конгрессмен Брэд Шерман призывает Соединенные Штаты Америки направить Азербайджану послание, что в случае продолжения насилия, США готовы признать независимость Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом Шерман написал на своей странице в Facebook.

“Уже прошло 4 недели, и Азербайджан нарушил две договоренности о прекращении огня и продолжает беспощадно обстреливать арцахцев. Намерение Азербайджана предельно ясно: насилие, а не переговоры. Послание США должно заключаться в том, что, если нападение продолжится, мы готовы признать Республику Арцах как независимое государство”, - написал Брэд Шерман.

23 октября сопредседатель комиссии по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Палоне в соавторстве с 31 членами представил в Палату представителей США резолюцию о признании независимости Республики Арцах.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.