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Путин лично делает все возможное, чтобы Баку и Ереван вышли на мирное урегулирование: Песков

Путин лично делает все возможное, чтобы Баку и Ереван вышли на мирное урегулирование: Песков

Президент России Владимир Путин лично делает все возможное, чтобы Баку и Ереван вышли на политико-дипломатическое мирное урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Лично президент Путин делает все возможное для того, чтобы вывести обе страны и своих коллег в обеих столицах на политико-дипломатические мирное урегулирование", - сказал он в эфире "Первого канала".

Песков напомнил о дружбе Москвы, Еревана и Баку, которой Россия дорожит.


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