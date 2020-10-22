Премьер выразил надежду, что эмбарго на турецкие товары позитивно отразится на экономику Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что экономика Армении положительно отреагирует на запрет на ввоз турецких товаров в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью информагентству «Интерфакс» сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Журналист отметил, что с января 2021 года Армения на шесть месяцев запретила импорт товаров из Турции, и по опубликованному списку, там огромное количество наименований самых различных товаров. На вопрос, насколько негативно это отразится на армянской экономике, Пашинян ответил: «Мы надеемся, что позитивно отразится. Это важное политическое решение. Наша экономика должна реагировать на деструктивную политику Турции».