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Премьер выразил надежду, что эмбарго на турецкие товары позитивно отразится на экономику Армении

Премьер выразил надежду, что эмбарго на турецкие товары позитивно отразится на экономику Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что экономика Армении положительно отреагирует на запрет на ввоз турецких товаров в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью информагентству «Интерфакс» сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Журналист отметил, что с января 2021 года Армения на шесть месяцев запретила импорт товаров из Турции, и по опубликованному списку, там огромное количество наименований самых различных товаров. На вопрос, насколько негативно это отразится на армянской экономике, Пашинян ответил: «Мы надеемся, что позитивно отразится. Это важное политическое решение. Наша экономика должна реагировать на деструктивную политику Турции».


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