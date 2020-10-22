Я не считаю их вредными: Пашинян о встрече экс-президентов Армении и Арцаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает вредными встречи бывших президентов Армении и Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в интервью информагентству «Интерфакс».

«Я проинформирован о встречах и об их содержании. Второй и третий президенты Нагорного Карабаха были со мной в контакте, проинформировали об обсуждениях, целях», - сказал премьер.

На вопрос, считает ли он эти встречи полезными, Пашинян ответил: «Я не считаю их вредными».

Напомним, что на днях прошла встреча всех экс-президентов Армении и Нагорного Карабаха.