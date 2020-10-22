Пашинян: Как можно сделать работы плодотворными, если каждую минуту Баку меняет позиции?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся позиции Азербайджана, согласно которой Турция должна быть вовлечена в мирный процесс по Нагорному Карабаху. Как сообщает Арменпресс, в интервью информагентству «Интерфакс» Пашинян отметил, что это очень странная позиция.

«Эта странная позиция, потому что в Москве было принято заявление главами МИД России, Армении и Азербайджана и там было четко констатировано, что формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ не будет меняться. Переговоры должны продолжаться в этом формате. Я ведь говорю, что Азербайджан каждый раз меняет свою позицию. В Москве этот вопрос был согласован совместным заявлением, но после Азербайджан опять заявил, что Турция должна быть сопредседателем. Казалось бы, вопрос решен, было заявление, вопрос закрыт, но он вновь открывается. Как можно в этой ситуации сделать эти работы плодотворными, если каждую минуту Азербайджан меняет уже согласованные позиции и вопросы?» - сказал Пашинян.