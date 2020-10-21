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Армения была и сейчас готова к мирному урегулированию вопроса: пресс-секретарь премьер-министра

Армения была и сейчас готова к мирному урегулированию вопроса: пресс-секретарь премьер-министра

Армения была и сейчас готова к мирному урегулированию нагорно-карабахского вопроса. В беседе с Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян

«Премьер-министр Армении в своем сегодняшнем выступлении подчеркнул, что Армения всегда была готова и сегодня тоже готова к компромиссному решению нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр также выразил готовность встретиться с президентом Азербайджана в Москве. Армения была готова и сейчас готова к мирному урегулированию нагорно-карабахского вопроса и высоко ценит посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в частности, Российской Федерации», - сказала Геворгян.

Мане Геворгян добавила, что Азербайджан считает военную силу главным фактором в решении вопроса и продолжает нарушать договоренности о прекращении огня.

«Соответственно, армянский народ должен консолидировать свой оборонный потенциал, чтобы защищать то, что говорит на дипломатическом фронте», - отметила пресс-секретарь премьер-министра.


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