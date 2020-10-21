Замглавы МИД Турции будет находиться с визитом в Москве 22 октября

Замглавы МИД Турции Седат Онал будет в четверг находиться с визитом в Москве, где проведет встречи по проблематике Сирии и Ливии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в посольстве Турции в Москве.

"Замглавы МИД Турции проведет в Москве в четверг встречи по Сирии и Ливии", - сообщили в диппредставительстве.

Онал возглавлял турецкую делегацию на переговорах по Сирии и Ливии, которые состоялись в Москве 31 августа и 1 сентября, а также на межведомственных консультациях по урегулированию в Ливии 21 и 22 июля в Анкаре.