Чешская самоходная артиллерийская установка DANA оказалась в Азербайджане окольным путем

Чешская самоходная артиллерийская установка DANA, которая была модернизирована в Словакии, появилась на вооружении Азербайджана три года назад окольным путем через Израиль. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил военный эксперт сайта «Разминфо» Айк Хачикян.

«Техника была создана в Чехии, затем перевезена на завод в словацком городе Тренчин, модернизирована там, затем перевезена в Израиль, а оттуда уже попала в Азербайджан. Чешские власти отрицали продажу оружия Азербайджану, отмечали, что они не знали об этом, но поставки прекратились, и история этого незаконного оружия осталась практически незамеченной», - сказал Хачикян.

По разным данным, в арсенале Азербайджана сейчас около 36 артиллерийских установок DANA, и их местонахождение известно. Вооруженные силы Азербайджана использовали эти установки во время различных военных учений, а в эти дни - в крупномасштабной войне, развязанной против Арцаха в южном направлении.

«Это самоходные артиллерийские установки диаметром 152 мм. Они на колесном ходу, а не на гусенице, что делает их более мобильными. Они быстрее в плане передвижения и обстрела, и логично, что Азербайджан использует эти самоходные артиллерийские системы именно на юге, потому что условия более благоприятны для использования DANA, а не для другой самоходной артиллерии, находящейся на вооружении Азербайджана. Как мы видим на фото Армии обороны, речь идет как минимум о трех дивизиях DANA», - сказал военный эксперт.

По словам Айка Хачикяна, с учетом того, что эти артиллерийские установки легко перемещать с места на место, их сложно поразить, но если Армии обороны удастся уничтожить эту технику, азербайджанская армия потеряет мобильную артиллерию, поддерживающую ее действия.

Доказательства использования чешских самоходных артиллерийских установок DANA оказались у соответствующих служб Армии обороны.