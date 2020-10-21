На данном этапе вопрос Арцаха не имеет дипломатического решения из-за Азербайджана: Мане Геворгян

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян отреагировала на попытки азербайджанской стороны исказить слова премьер-министра Никола Пашиняна. В комментарии государственному информационному агентству «Арменпресс» Мане Геворгян подчеркивает, что азербайджанская сторона в соответствии со своим поведением продолжает манипулятивную работу, искажая слова премьер-министра Никола Пашиняна.

«Мы еще раз подчеркиваем, что на данном этапе проблема Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения именно из-за деструктивного стиля работы Азербайджана. Никол Пашинян неоднократно подчеркивал, в том числе в последние дни, что армянская сторона готова к переговорному процессу, основанному на компромиссе, но практика показала, что эта логика неприемлема для Азербайджана.

Напомню также известный тезис премьер-министра, согласно которому решение нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха, народа Азербайджана. Со стороны Алиева не было подобных заявлений, в том числе о компромиссе», - отметила пресс-секретарь премьер-министра Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе проблема Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения, так как Азербайджан хочет решить вопрос только военным путем и единственно приемлемый для них вариант - это капитуляция Арцаха.

«Мы должны четко осознавать, что нагорно-карабахский конфликт, по крайней мере, на данном этапе и начиная с этого этапа до длительного периода времени, не имеет дипломатического решения, и все надежды и предложения о том, что должно быть найдено дипломатическое решение, особенно в этой ситуации, мы должны считать неуместными. Мы много раз говорили, что готовы решить вопрос путем компромисса.

Это означает, что мы можем немного снизить планку, которую мы установили для решения проблемы, при условии, что другая сторона также должна снизить планку. Но практика показала, что такая логика неприемлема для Азербайджана», - сказал Пашинян.