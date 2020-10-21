Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-10-20

ЕРЕВАН, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 октября, курс доллара США вырос на 1.04 драмa и составил 494.37 драм. Курс евро вырос на 3.05 драмa и составил 585.48 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 6.41 драм. Курс британского фунта вырос на 5.85 драмa и составил 645.35 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 50.72 драмa и составила 30173.86 драм. Цена серебра сократилась на 2.51 драмa и составила 391.48 драм. Цена платины выросла на 29.03 драмa и составила 13796.31 драм.