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ВС Азербайджана продолжают обстреливать Мартакерт и близлежащие села

ВС Азербайджана продолжают обстреливать Мартакерт и близлежащие села

Сегодня азербайджанские вооруженные силы продолжают обстреливать город Мартакерт и близлежащие села. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила наша коллега Лусине Закарян.

“Ранним утром, около 07:30, противник вновь начал обстрел сел, находящихся близ города Мартакерта. В результате обстрела пострадали квартиры и строения общественного значения. По словам главы Мартакертской городской общины Миши Гюрджяна,  городу нанесен большой ущерб, работы по его устранению ведутся ежедневно. По состоянию на 14:40 Мартакерт все еще под неинтенсивным огнем”, - представила Лусине Закарян.

Она сообщила, что в городе есть связь, есть электричество, вода, но до сих пор нет природного газа, который был отключен в первый же день войны из соображений безопасности.

“С населением все нормально, паники и депрессии нет, люди скрываются в убежищах. Все думают только о победе”, - сказала Лусине Закарян.

Ван Новиков


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