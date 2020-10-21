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Президент Армен Саркисян с рабочим визитом вылетел в Брюссель

Президент Армен Саркисян с рабочим визитом вылетел в Брюссель

Президент Республики Армения Армен Саркисян 21 октября с рабочим визитом вылетел в Брюссель.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе визита предусмотрены встречи Армена Саркисяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и другими высокопоставленными должностными лицами.

Встречи назначены по инициативе президента Саркисяна.

С руководителями европейских структур президент Армении должен обсудить вопросы, касающиеся военной агрессии, развязанной Азербайджаном в отношении Республики Арцах и явной вовлеченностью в нее Турции. Он представит факты  обстрелов приграничных мирных населенных пунктов Республики Армения с азербайджанской стороны.

Ожидается, что руководство НАТО и европейских структур  сделают все возможное для прекращения военных действий со стороны Азербайджана и Турции-члена НАТО, что позволит реализовать достигнутые договоренности о прекращении огня.


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