Цены на цветные металлы - 20-10-20

ЛОНДОН, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.24% и составила 1859.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.49% и составила 6773.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.51% и составила 1764.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.34% и составила 15704.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.24% и составила 18445.00 долларов США, цена на цинк выросла на 2.30% и составила 2490.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.14% и составила 19180.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.