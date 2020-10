Принуждение армян Арцаха жить под властью Азербайджана - нарушение международного права: премьер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что Европейский суд по правам человека подтвердил, что в Азербайджане правит расистский режим, прославляющий этническое насилие в отношении армян и сеющий этническую ненависть в обществе. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении написал в своем микроблоге в Twitter.

«Принуждение армян Арцаха жить под властью Азербайджана является нарушением международного права», - написал Пашинян.

#Azerbaijan is governed by racist regime that glorifies ethnic violence against #Armenians and implants ethnic hatred into society-confirmed by @ECHR_CEDH @ECRI_CoE #CERD. Forcing Armenians of #Artsakh to live under Azerbaijani rule violates international law. #RecognizeArtsakh