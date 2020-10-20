Указом президента Республики Армения, посол Республики Армения в Нидерландах Тигран Балаян назначен послом Республики Армения в Люксембурге по совместительству (резиденция в Гааге). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.