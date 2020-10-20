Уничтожение беспилотников Bayraktar может повлиять и на переговоры, и на военные действия: политолог

По мнению политолога Александра Маркарова, уничтожение Вооруженными силами Арцаха азербайджанских беспилотников Bayraktar турецкого производства может изменить ситуацию как на поле боя, так и в переговорном процессе. Об этом политолог сказал в беседе с Арменпресс.

«Говорят, что благодаря БПЛА Азербайджан получал определенное преимущество на поле боя. В связи с этим фактом немецкие депутаты даже назвали ситуацию в Степанакерте геноцидом с помощью беспилотников. Не вдаваясь в причины, по которым наши военные в последнее время смогли поразить больше БПЛА, и в частности, Bayraktar, мы можем сказать, что в этом случае ситуация на земле может измениться.

Тот факт, что наши Вооруженные силы более успешны в нанесении ущерба в той части, где Азербайджан до сих пор имел временное преимущество, может иметь влияние и в военной сфере, и теоретически, в ходе переговорного процесса», - сказал Маркаров.

Говоря о поставках Турцией таких беспилотников в Азербайджан, Маркаров отметил, что Турции следует подумать, нужно ли поставлять Bayraktar в страну, которая не умеет ими пользоваться.

«Азербайджан уже установил мировой рекорд в том плане, что во время июльских событий они уже потеряли такие израильские БПЛА, которые ранее считалась неуязвимыми. Турции следует подумать о том, насколько целесообразно поставлять Bayraktar в страну, которая не умеет пользоваться этой военной техникой 5-го поколения», - сказал Маркаров.