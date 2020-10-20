Минздрав: число выявляемых случаев заражения COVID-19 в России может расти еще 2-3 недели

Рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом в России может продлиться еще 2-3 недели, после чего ситуация начнет стабилизироваться. Об этом заявил ТАСС во вторник главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Как долго он (рост заболеваемости - прим. ТАСС) продлится, довольно сложно прогнозировать, потому что мы впервые вошли в эпидемический сезон подъема ОРВИ . Мы надеемся, что продолжение роста будет недлительное, но научных обоснований этой модели пока нет. Но мы надеемся что это будут 2-3 недели, может быть, [когда] какой-то рост еще продолжится, потом будет постепенная стабилизация", - сказал собеседник агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Российская система здравоохранения справится с ростом числа заразившихся коронавирусом, так как необходимый опыт борьбы с эпидемией был накоплен весной, считает Чуланов.

"Справится ли система здравоохранения? Конечно, справится, потому что система здравоохранения была подготовлена еще в период апреля - мая, когда было предыдущее нарастание инфекции и мы получили опыт развертывания дополнительных коек, обеспечили снабжение средствами индивидуальной защиты, необходимыми лекарствами, больницы были оснащены всем необходимым оборудованием. Поэтому однозначно сейчас мы хорошо готовы, и доктора во всех регионах в общем-то это отмечают, что данный подъем заболеваемости, хоть он даже оказался и выше, чем это было в апреле - мае, но мы с ним справляемся легче, потому что уже накоплен опыт и фактически нет дефицита необходимых медицинских изделий", - сказал он.