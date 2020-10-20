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Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона посмертно

Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона посмертно

Жестоко убитый во Франции преподаватель истории будет награжден орденом Почетного легиона посмертно, подтвердил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер.

Национальная церемония прощания с учителем состоится в среду вечером в Сорбонне, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования", - сказал Бланкер в эфире телеканала BFMTV.

Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.

В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго.

 


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