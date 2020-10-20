Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона посмертно

Жестоко убитый во Франции преподаватель истории будет награжден орденом Почетного легиона посмертно, подтвердил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер.

Национальная церемония прощания с учителем состоится в среду вечером в Сорбонне, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования", - сказал Бланкер в эфире телеканала BFMTV.

Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.

В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго.