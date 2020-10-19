Бегларян считает военные преступления ВС Азербайджана следствием прошлой безнаказанности

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян считает бесчеловечное обращение азербайджанцев с военнопленными и телами убитых военнослужащих следствием безнаказанности за совершенные в прошлом преступления. Как сообщает Арменпресс, Бегларян сказал об этом 12 октября во время пресс-конференции радио «Азатутюн» в Facebook.

«Есть случаи бесчеловечного обращения с военнопленными и телами погибших военнослужащих. Это зверское, бесчеловечное явление, причиной которого является ярко выраженная политика антиармянства на протяжении десятилетий. Подобные преступления во время апрельской войны не только остаются безнаказанными со стороны международного сообщества, но и поощряются властями Азербайджана. Абсурдно, что международное сообщество не реагирует на это очень оперативно и жестко, этот ответ должен быть адресным - в виде санкций против властей Азербайджана», - сказал Бегларян.