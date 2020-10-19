Анкара использует во внешней политике жесткую силу и риторику, а не дипломатию: Bloomberg

Авторитетное издание Bloomberg опубликовало статью о внешней политике Турции. Как сообщает Арменпресс, автор статьи отмечает, что Анкара использует во внешней политике жесткую силу для сохранения своего влияния и жесткую риторику, а не дипломатию.

Автор статьи отметил, что президент России Владимир Путин, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называет «хорошим другом», не является сторонником решения кавказского конфликта, где Турция воодушевленно поддерживает Азербайджан против Армении. Кремль обвинил Турцию в подливании масла в огонь нагорно-карабахского конфликта.

Отмечается, что Турция вмешивается в те места, которые Москва считает сферой своего влияния. Кавказ ближе к России, , чем Сирия или Ливия, не только географически, но также исторически, культурно, стратегически и экономически.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон, раскритиковавший Эрдогана за вмешательство Турции в гражданскую войну в Ливии, расширил спектр своей критики на действия Турции на Ближнем Востоке и на Кавказе.