В Конгрессе США предлагают исключить Турцию из НАТО

Конгрессмен Тулси Габбард представил в Комитете по иностранным делам Палаты представителей резолюцию, призывающую президента США начать процесс исключения Турции из НАТО.

Как сообщает «Арменпресс», резолюция решительно осуждает нападение Турции на войска, союзников и партнеров США, требует прекращения поддержки Турцией террористических группировок, таких как Аль-Каида, ИГИЛ и других организаций. Резолюция призывает президента к работе с НАТО для начала процесс исключения Турции из НАТО.

В резолюции говорится, что Турция вовлечена в нагорно-карабахский конфликт. Ранее она оказывала Азербайджану политическую помощь, а сегодня уже непосредственную военную помощь. Также напоминается, что Турция держит закрытой границу с Арменией, страной, которая поддерживает дружественные отношения с США. Турция неоднократно угрожала Армении, Нагорному Карабаху и армянам, проживающим в разных частях мира.

В резолюции также упоминается, что Турция, согласно некоторым публикациям, направила против Нагорного Карабаха сирийских наемников, многие из которых связаны с “Аль-Каидой” и ИГИЛ. Отмечается, что в боях участвуют турецкие F-16, которые используются как против Нагорного Карабаха, так и против Республики Армения.

В резолюции говорится, что хотя НАТО призвало к немедленному прекращению огня, но Турция выступила против позиции НАТО, публично поддерживая продолжающуюся агрессию Азербайджана. Также упоминается, что Турция использовала систему противовоздушной обороны С-400 против американских истребителей F-16.