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Посол Армении провел встречу с депутатом парламента Ирана

Посол Армении провел встречу с депутатом парламента Ирана

Посол Армении в Иране Арташес Туманян провел встречу с депутатом парламента Ирана, руководителем парламентской группы дружбы Иран-Армения Сейедом Махди Фаршаданом. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице посольства Армении в Иране в соцсети Facebook.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с укреплением межпарламентских связей в развитии армяно-иранских отношений.

Арташес Туманян проинформировал Сейеда Махди Фаршадана о крупномасштабных военных действиях, развязанных Азербайджаном против Армении, об участии в них Турции и переброшенных Анкарой террористических группировок, подчеркнув необходимость немедленного вмешательства со стороны международного сообщества.


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