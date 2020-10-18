В Степанакерте слышны взрывы: ДОПОЛНЯЕТСЯ
В Степанакерте, столице Арцаха, раздалось три взрыва. Как сообщает корреспондент Арменпресс с места событий, сигнал воздушной тревоги не включен.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 20:48 Депутат Бундестага видит необходимость в санкциях против Турции и Азербайджана
- 20:42 В Степанакерте слышны взрывы: ДОПОЛНЯЕТСЯ
- 20:32 Депутат Бундестага назвал обстрел мирного население Арцаха преступлением против человечности
- 20:09 Эрдоган хочет еще одного геноцида: интервью премьер-министра изданию Corriere della Sera
- 19:31 Эрдоган снова обвинил Минскую группу, на этот раз в военной поддержке Армении
- 19:28 Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих
- 19:02 Генсек ООН выразил надежду на соблюдение прекращения огня
- 18:38 Тысячи армян проводят в Париже акцию с требованием признать независимость Арцаха
- 18:10 МО опубликовало видео с террористами в форме азербайджанских пограничников
- 17:55 Евродепутат призвал Совет Европы ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию
- 17:50 Армянская община Австралии перекрыла мост Харбор-Бридж в Сиднее
- 17:35 ВС Арцаха уничтожили два азербайджанских беспилотника
- 17:18 В России число случаев COVID-19 за сутки снова превысило 15 тысяч
- 17:09 Анонс мероприятий на 19 октября
- 16:53 Глава Минфина Франции считает необходимым усилить контроль за рядом исламистских ассоциаций
- 16:47 Заявление МИД Республики Арцах о повторном нарушении Азербайджаном гуманитарного перемирия
- 16:24 В Британии помиловали убийцу, остановившего террориста с помощью бивня
- 16:01 СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали еще один танкер
- 15:17 Назван новый симптом коронавируса
- 14:56 Уже сделаны первые практические шаги по восстановлению населенных пунктов Арцаха
- 14:54 Bloomberg: American Airlines может вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце года
- 14:48 Вовлечение представителя НКР в переговоры – необходимость: The National Interest
- 14:29 Армения осуждает заявление Европейской службы внешних связей и считает его предвзятым
- 14:28 Эксперты рассказали, куда российские туристы мечтают улететь на Новый год
- 13:40 Президент Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной фотографа Ваана Кочара
21:58, 14.10.2020
Просмотрели 5574 раз Армянская община Украины активно поддерживает Армению
20:49, 15.10.2020
Просмотрели 4215 раз Специалисты аппарата омбудсмена установили место и время казни армянских пленных
16:06, 14.10.2020
Просмотрели 3084 раз В Парламент Франции внесен законопроект о признании Республики Арцах
09:55, 16.10.2020
Просмотрели 2578 раз Милан признал независимость Арцаха
11:47, 15.10.2020
Просмотрели 2573 раз Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху