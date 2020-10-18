Мнацаканян и Боррель подчеркнули важность соблюдения прекращения огня

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 18 октября провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Зограб Мнацаканян представил своему собеседнику подробную информацию о нанесенном с 27 сентября азербайджанскими вооруженными силами ущербе мирному населению и гражданским инфраструктурам Арцаха, использовании по отношению к ним запрещенного международными конвенциями оружия, многочисленных вынужденно переселенных из-за этих зверств людях. Мнацаканян также представил вниманию собеседника факты истязаний, унижений и убийств азербайджанской стороной гражданских лиц Арцаха и военнопленных, оказавшихся под их контролем.

Ссылаясь на достигнутую 17 октября договоренность об установлении гуманитарного прекращения огня на линии соприкосновения нагорно-карабахского конфликта и последовавшей ситуации, глава МИД сообщил Верховному представителю, что Азербайджан, в очередной раз продемонстрировав свою вероломную сущность и нарушив достигнутую договоренность, не отказывается от военной агрессии против Арцаха и тактики решения конфликта военным путем.

Глава МИД Армении отметил, что данная агрессия азербайджанской стороны происходит в условиях непосредственной вовлеченности Турции, которая проявляется во внедрении Турцией в регион боевиков- террористов, что представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Зограб Мнацаканян выразил глубокую озабоченность по поводу неоднозначной позиции, выраженной некоторыми участниками международного сообщества, подчеркнув, что такая политика рассматривается Азербайджаном, как пособничество продолжению азербайджанской агрессии, сопровождающейся нарушениями международного права

Собеседники подчеркнули важность выполнения достигнутых договоренностей о прекращении огня.