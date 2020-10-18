Уже сделаны первые практические шаги по восстановлению населенных пунктов  Арцаха

Министр градостроительства Республики Арцах Арам Саркисян принял заместителя председателя Комитета по градостроительству при правительстве Республики Армения Армена Гуларяна и председателя Союза строителей Армении Гагика Галстяна.

На встрече были обсуждены дальнейшие действия на "передовой" градостроительства.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационном штабе Арцаха.

«Начиная с 27 сентября мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура Арцаха подвергаются вражескому обстрелу.

Предстоит много аварийно-восстановительных, демонтажных, ремонтных и реконструктивных работ.

Первые практические шаги в этом направлении уже сделаны. В одном только Степанакерте уже ясно, откуда начнут работать строительные бригады.

Будет сделано все возможное для того, чтобы в короткий срок полностью ликвидировать следы войны в Степанакерте, других городах и населенных пунктах», - сообщили в Информационном штабе Арцаха.

27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. С того дня Азербайджан подверг широкомасштабной атаке более 130 населенных пунктов Арцаха — с юга и до севера. В результате варварских ударов было повреждено около 7800 объектов недвижимости, более 1310 объектов инфраструктуры, общественных и промышленных объектов, более 720 единиц движимого имущества.