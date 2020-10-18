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Уже сделаны первые практические шаги по восстановлению населенных пунктов  Арцаха

Уже сделаны первые практические шаги по восстановлению населенных пунктов  Арцаха

Министр градостроительства Республики Арцах Арам Саркисян принял заместителя председателя Комитета по градостроительству при правительстве Республики Армения Армена Гуларяна и председателя Союза строителей Армении Гагика Галстяна.

На встрече были обсуждены дальнейшие действия на "передовой" градостроительства.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационном штабе Арцаха.

«Начиная с 27 сентября мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура Арцаха подвергаются вражескому обстрелу. 

Предстоит много аварийно-восстановительных, демонтажных, ремонтных и реконструктивных работ.

Первые практические шаги в этом направлении уже сделаны. В одном только Степанакерте уже ясно, откуда начнут работать строительные бригады.

Будет сделано все возможное для того, чтобы в короткий срок полностью ликвидировать следы войны в Степанакерте, других городах и населенных пунктах», - сообщили в Информационном штабе  Арцаха.

27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. С того дня Азербайджан подверг широкомасштабной атаке более 130 населенных пунктов Арцаха — с юга и до севера. В результате варварских ударов  было повреждено около 7800 объектов недвижимости, более 1310 объектов инфраструктуры, общественных и промышленных объектов, более 720 единиц движимого имущества.


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