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Армения осуждает заявление Европейской службы внешних связей и считает его предвзятым

Армения осуждает заявление Европейской службы внешних связей и считает его предвзятым

Армения осуждает одностороннее и предвзятое  заявление официального представителя Европейской службы внешних связей, подчеркивая, что оно дает Азербайджану «зеленый свет» для безнаказанного продолжения нарушений международного права, в том числе международного гуманитарного права и международного обычного права.

Как  передает «Арменпресс», так прокомментировала официальный представитель МИД РА Анна Нагдалян заявление  официального представителя ЕСВС о так называемом "ракетном обстреле города Гянджа". 

«Вот уже три недели Азербайджан варварски обстреливает города и села Арцаха (Нагорного Карабаха), в том числе столицу Степанакерт, преднамеренно нанося удары по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре, что приводит к десяткам жертв среди гражданского населения и вынуждает их покидать родину. Более того, Азербайджан уже нацелился  и  нанес  урон мирному населению и инфраструктурам на территории   Республики Армения. Нынешней широкомасштабной агрессии предшествовали провокационные кампании азербайджанской дезинформации, такие, как так называемая кампания «Об артиллерийском обстреле города Гянджа».

В течение десятилетий Азербайджан подпитывал свое общество ненавистью и арменофобией, бесчеловечным проявлением которых являются видеоролики, содержащие эпизоды пыток, бесчеловечного обращения и убийства военнопленных в Арцахе, которые с гордостью распространяются в азербайджанской социальной сети.

Делая безосновательные обвинения, Азербайджан отказывается соблюдать соглашения о прекращении огня, заключенные при посредничестве лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, категорически отрицая любую возможность использования механизмов проверки прекращения огня - с  целью продолжения войны.

На сегодняшний день Евросоюз не сумел четко и однозначно отреагировать  на эти военные преступления, совершенные Азербайджаном при непосредственном участии Турции, включая переброску иностранных боевиков из Сирии и Ливии,  не замечая вставшую перед народом Арцаха угрозу своего существования, грубейшие  нарушения его права на жизнь, нарастающий гуманитарный кризис в Арцахе.

Армения осуждает это одностороннее, предвзятое заявление, которое дает Азербайджану «зеленый свет» для продолжения безнаказанных нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и международное обычное право», - подчеркивает   МИД Армении.


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