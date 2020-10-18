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Семь человек пострадали при стрельбе на парковке в штате Аризона

Семь человек пострадали при стрельбе на парковке в штате Аризона

По меньшей мере семь человек, в том числе дети, получили ранения в результате стрельбы на парковке в городе Меса американского штата Аризона, сообщила местная газета Arizona Republic.

Отмечается, что полиция обратилась к общественности с просьбой помочь найти стрелявшего, который открыл огонь в пятницу вечером из проезжавшего мимо парковки автомобиля,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, ранения получили несовершеннолетние в возрасте от одного до 16 лет. В субботу состояние годовалого ребенка оценивалось как критическое. Травмы других пострадавших варьируются от легких до тяжелых, однако не представляют угрозы для жизни.

В полиции отметили, что ищут возможных свидетелей инцидента.


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