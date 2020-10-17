Упорные бои на фронте продолжаются: АО Арцаха поразила автоколонну ВС Азербайджана

В некоторых участках линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана продолжаются упорные бои. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 17 октября заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

«Сегодня рано утром враг продолжил наступательные действия на тех же направлениях. Наиболее ожесточенные бои развернулись на южном направлении. Сегодня на северном направлении не было так много ожесточенных боев, как в предыдущие дни. На южном направлении врагом была предпринята масштабная атака.

На одном из направлений колонна из двух-трех десятков машин пыталась приблизиться и развить атаку, но в результате прицельного огня нашей артиллерии колонна была поражена, и враг вынужден был отступить. Упорные бои имели место и на других направлениях, на некоторых из них бои еще продолжаются», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что враг, как правило, уже не использует много бронетехники. Сегодня применялись авиация, БПЛА и артиллерия.