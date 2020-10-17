Армия обороны Арцаха опубликовала легитимные военные цели Азербайджана, расположенные в Гяндже

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало легитимные военные цели Азербайджана в Гяндже.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Армии обороны, в Гяндже расположены военно-воздушная база ВВС Минобороны, вертолетная авиаэскадрилья - мотострелковой бригады Генштаба Вооруженных сил, бригада Минобороны специального назначения, военный командный пункт Минобороны, радиотехнический батальон ГШ МО, база горюче-смазочных материалов центрального подчинения Минобороны, машиностроительный завод Министерства оборонной промышленности, авиаремонтный завод, завод по ремонту артиллерийского вооружения.

Республика Армения и Республика Арцах неоднократно подчеркивали, что подразделения Армии обороны Арцаха ведут целевой огонь не по населенным пунктам, а только по военным целям.