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Армия обороны Арцаха опубликовала легитимные военные цели Азербайджана, расположенные в Гяндже

Армия обороны Арцаха опубликовала легитимные военные цели Азербайджана, расположенные в Гяндже

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало легитимные военные цели Азербайджана в Гяндже.

Как  передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Армии обороны, в Гяндже расположены военно-воздушная база ВВС Минобороны, вертолетная авиаэскадрилья -      мотострелковой бригады Генштаба Вооруженных сил, бригада Минобороны специального назначения, военный командный пункт Минобороны, радиотехнический  батальон ГШ МО, база горюче-смазочных материалов центрального подчинения Минобороны, машиностроительный завод Министерства оборонной промышленности, авиаремонтный завод, завод по ремонту артиллерийского вооружения.

Республика Армения и Республика Арцах неоднократно подчеркивали, что подразделения Армии обороны Арцаха ведут целевой огонь не по населенным пунктам, а только по военным целям.


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