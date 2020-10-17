Ночью в Арцахе сохранялась стабильная напряженность. Ситуация находится под контролем АО

В ночь на 17 октября в зоне арцахско-азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. В оперативно-тактической обстановке существенных изменений не зафиксировано.

Об этом сообщает Минобороны Арцаха, отмечая, что на рассвете вражеские силы, в очередной раз нарушив гуманитарное прекращение огня, возобновили ракетно-артиллерийские обстрелы в направлении мирных населенных пунктов. Наиболее сильные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши.

«Подразделения Армии обороны приняли симметричные меры, чтобы заглушить огонь противника. В настоящее время оперативно-тактическая обстановка находится под контролем подразделений Армии обороны», - как передает Арменпресс, сообщили в Минобороны НКР.