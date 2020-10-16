Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-10-20

ЕРЕВАН, 16 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 октября, курс доллара США вырос на 0.47 драмa и составил 492.15 драм. Курс евро вырос на 0.45 драмa и составил 576.26 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 6.29 драм. Курс британского фунта сократился на 0.87 драмa и составил 636.79 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 258.33 драмa и составила 29935.51 драм. Цена серебра сократилась на 3.44 драмa и составила 378.72 драм. Цена платины сократилась на 414.03 драмa и составила 13386.25 драм.