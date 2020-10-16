Действия Азербайджана подчеркивают экзистенциальную опасность для народа Арцаха: МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 15 октября провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации объединенных наций Антонио Гутеррешем.

Как сообщили «Арменпресс» в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, глава МИД представил генсеку ООН ситуацию, сложившуюся в результате беспрецедентной широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха. В этом контексте министр выразил глубокую озабоченность в связи с нанесением азербайджанскими вооруженными силами преднамеренных ударов по гражданскому населению и инфраструктурам Арцаха с применением оружия различного калибра.

В ходе разговора министр Мнацаканян отметил, что Азербайджан не выполняет соглашение о прекращении огня, достигнутое 10 октября в Москве, на уровне министров и постоянно держит под огнем мирное население, причиняя человеческие потери. Министр Мнацаканян подчеркнул также и недопустимость провокационных действий Азербайджана в отношении суверенной территории Республики Армения.

Глава МИД выразил глубокую озабоченность вовлеченностью Турции в развязанную Азербайджаном агрессию, что проявляется при ее непосредственном военном участии и перемещении иностранных боевиков из Ближнего Востока в Азербайджан, что является серьезной угрозой для региональной безопасности и мира.

Зограб Мнацаканян отметил, действия Азербайджана создают опасность для народа Арцаха, необходимы действенные усилия международного сообщества по их нейтрализации, в том числе и путем признания права народа Арцаха на самоопределение и осуществления права на свободную и достойную жизнь на своей исторической родине.

Глава МИД Армении, представляя создавшуюся в Арцахе гуманитарную ситуацию, особо отметил значение немедленного обеспечения гуманитарной помощи ООН и ее соответствующих органов, и доступа к ней на месте. Что необходимо для облегчения страданий гражданского населения Арцаха.

Генсек ООН, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с последними событиями в зоне нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул важность немедленного прекращения военных действий и возобновления переговоров по урегулированию проблемы.