Здание мэрии Лос-Анджелеса осветилось армянским триколором

Здание мэрии Лос-Анджелеса осветилось цветами армянского флага.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на телеканал “Fox11”, армянский триколор - цвета: красный, синий, оранжевый осветили здание мэрии Лос-Анджелеса в знак солидарности и поддержки армянской общины Америки.

11 октября в Лос-Анджелесе с целью привлечь внимание мира к агрессии Азербайджана, Турции и террористов, войны, развязанной 27 сентября против Арцаха, прошел многотысячный “Марш Победы” и митинг перед консульством Турции. К широкомасштабной акции протеста присоединились как американские армяне, так и многие не армяне - общественные и политические деятели. Участники акции несли флаги Армении и Арцаха, плакаты с лозунгами “Арцах хочет мира”, “Арцах - Армения”, “Турция виновна в военных преступлениях”.