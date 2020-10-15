"Красной чертой" для Армении является право народа Нагорного Карабаха на самоопределение: Пашинян

"Красной чертой" для Армении является право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, отказаться от этого Ереван не может. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Есть такая черта, и эта черта - право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. И всегда во все времена Армения была готова на такой компромисс. И самая известная инициатива - Казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс. Но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха. И право на самоопределение Нагорного Карабаха - это для нас "красная черта", за которую мы не можем перешагнуть", - заявил Пашинян в ходе параллельного интервью лидеров Армении и Азербайджана, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Пашинян также отметил, что Ереван для урегулирования в Нагорном Карабахе готов реализовать те шаги, о которых договорились в Москве на трехсторонних консультациях глав МИД Армении, России, Азербайджана.

“Вопрос в том, как эти принципы интерпретируются сторонами. Потому что в ходе переговорного процесса оказалось, что разные стороны по-разному интерпретируют эти принципы. И сейчас мы имеем ситуацию, когда один из этих очень важных принципов уже нарушен. Я уже говорил о нем — это неиспользование силы или угрозы силы для решения нагорно-карабахской проблемы”, - отметил Никол Пашинян.