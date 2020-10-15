В первый день войны Азербайджан планировал взять Арцах в блокаду, но план провалился

Вооруженные силы Азербайджана при поддержке Турции и наемников-террористов в первый день войны не смогли выполнить поставленную перед ними задачу. Об этом на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс заявил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.

«Турецко-азербайджанский террористический альянс стремился первым ударом прорвать линию обороны в северном и южном направлениях. В южном направлении они пытались пересечь границу Ирана с Нагорным Карабахом и выйти на границу Армении в районе Мегри. В северном направлении они пытались добраться до дорог в Степанакерт и в Карвачар, блокируя дорогу Лачина, таким образом заблокировать Арцах. Они не достигли своей цели в первый день. Сейчас также совершаются попытки сделать это, но это им не удается», - сказал Арутюнян.

Он добавил, что необходимо понимать, что эта война была спланирована в Турции и преследует интересы Турции.

«Их главная задача - создать новую Османскую империю, поглотить Азербайджан. Если про Турцию и Азербайджан говорилось, что это одна нация, два государства, то теперь мы можем сказать, что есть одна нация, одно государство», - сказал Вагаршак Арутюнян.