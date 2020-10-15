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Армия обороны Арцаха опровергает информацию о нанесении ударов по мирному населению Азербайджана

Армия обороны Арцаха опровергает информацию о нанесении ударов по мирному населению Азербайджана

Армия обороны Республики Арцах опровергает информацию о нанесении ударов по мирному населению Азербайджана.

В разговоре с «Арменпресс» и. о. начальника отдела информации Армии обороны Республики Арцах Сурен Сарумян еще раз подчеркнул, что армянская сторона никогда не целится в мирное население.

“Это очередная ложь азербайджанской пропаганды”, - отметил и. о. начальника отдела информации АО Арцаха.

Он еще раз подчеркнул порочное поведение Азербайджана в связи с размещением огневых точек в мирных населенных пунктах. “В таких случаях осколки слепы, невозможно предвидеть, что может произойти”.

Лилит Демурян


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