Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху
11:47, 15 Октябрь, 2020
Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху, инициированную Рейнхольдом Лопатки, Евой Трнест-Дзедзич и Памелой Рэнди-Вагнер.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Австрии.
Основные пункты резолюции касаются усилий Австрии и ЕС, направленных на прекращение огня, осуждения вмешательства Турции и поставок оружия, и мирных переговоров в Вене.
Утром 14 октября в Нижнюю палату парламента Франции был представлен законопроект о признании Республики Арцах.
Подготовила Анна Григорян
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