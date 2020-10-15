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Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху

Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху

Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху, инициированную Рейнхольдом Лопатки, Евой Трнест-Дзедзич и Памелой Рэнди-Вагнер.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Австрии.

Основные пункты резолюции касаются усилий Австрии и ЕС, направленных на прекращение огня, осуждения вмешательства Турции и поставок оружия, и мирных переговоров в Вене.

Утром 14 октября в Нижнюю палату парламента Франции был представлен законопроект о признании Республики Арцах.

Подготовила Анна Григорян


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