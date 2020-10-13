Мадуро заявил о намерении переименовать в Венесуэле улицы, названные в честь колонизаторов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении переименовать все расположенные на территории этой страны улицы и другие общественные пространства, названные в честь колонизаторов Северной и Южной Америки, включая испанских конкистадоров.

"Я согласился с предложением постепенно, организованно и дисциплинированно начать процесс деколонизации общественных пространств, которые носят имена колонизаторов. Мы восстановим права наших коренных народов!" - написал глава государства во вторник в Twitter.

Выступая ранее в эфире государственного телевидения, Мадуро пояснил, что одним из первых свое название сменит шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе - одна из главных магистралей венесуэльской столицы. "Это (присвоение шоссе имени колонизатора Франсиско Фахардо - прим. ТАСС) позор, это оскорбление для наших народов. Это то же самое, как если бы в какой-нибудь стране Европы шоссе назвали бы в честь Гитлера. Именно так, я не преувеличиваю", - заявил венесуэльский лидер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как пояснил глава государства, после переименования шоссе будет называться Великий вождь Гуайкайпуро. Инициатива Мадуро о проведении процесса деколонизации приурочена к очередной годовщине открытия Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор.