Азербайджан продолжает военные преступления: заявление Армии обороны Арцаха

Военно-политическое руководство Азербайджана продолжает скрывать свои военные преступления, совершаемые в масштабной войне, развязанной против Арцаха с 27 сентября.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Армией обороны Арцаха.

“Масштабная война, развязанная военно-политическим руководством Азербайджана ранним утром 27 сентября, продолжается и по сей день, сопровождаемая нарушением с азербайджанской стороны многочисленных норм и принципов международного гуманитарного права, международных прав человека, обычного международного права, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 1949 г., Женевских конвенций от 12 августа, Международной конвенции, направленой против вербовки, использования, финансирования и подготовки наемников и т.д.”, - говорится в заявлении АО Арцаха.

Армия обороны отмечает, что для сокрытия или оправдания военных преступлений, а также для подготовки почвы для новых нападений на мирных жителей военно-политическое руководство Азербайджана одновременно использует и пропаганду и дезинформацию, обвиняя не только военно-политическое руководство Арцаха, но и власти Армении.

“Арцахцы со всей решимостью будут защищать безопасность своей родины и своего народа, всеми своими возможностями. И также привлечет военно-политическое руководство Азербайджана к ответственности за его военные преступления и за политику превращения нашего региона в очаг международного терроризма”, - говорится в заявлении Армии обороны.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Азербайджан с 11 октября нарушает договоренность о гуманитарном прекращении огня.