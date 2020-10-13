Всемирный фонд памятников назвал неприемлемым ракетный обстрел храма Казанчецоц в Шуши

Всемирный фонд памятников (WMF) счел абсолютно неприемлемым нанесение повреждений Кафедральному Собору Святого Всеспасителя (Казанчецоц) в Шуши вследствие ракетных ударов Азербайджана, как и любое преднамеренное уничтожение образца культурного наследия.

Собор Казанчецоц был построен в XIX веке, а затем восстановлен в 1990-х годах после войны и стал символом возрождения региона.

Как передает «Арменпресс», фонд сообщил, что в силу своей деятельности, ведущейся по всему миру, они бывали очевидцами того, к каким необратимым потерям приводило уничтожение памятников культурного наследия, как для местных общин, так и для всей мировой истории, поскольку это навсегда разрывает связь человечества с прошлым, нанося раны идентичности народов.

Фонд призывает стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от прицелов в очаги культурного наследия.

8 октября Азербайджан дважды нанес ракетные удары по собору Казанчецоц в Шуши, вследствие чего, комплекс частично поврежден, получили ранения трое российских журналистов, один из которых в тяжелом состоянии.